Protestos contra políticas de Trump atraem milhares às ruas dos EUA

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: TIM EVANS/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: TIM EVANS/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: TIM EVANS/AFP

Manifestantes se reúnem do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o protesto nacional "Hands Off!" contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, em St. Paul, Minnesota, em 5 de abril de 2025. (Foto de Tim Evans / AFP) Crédito: KEREM YUCEL/AFP