Polícia espanhola apreende uma tonelada de cocaína de organização criminosa

Posteriormente, transportavam a cocaína escondida em caminhões para armazéns, de onde era distribuída por toda a Europa.

Segundo a Polícia Nacional, o líder do braço belga da organização, que estava escondido em casas de luxo no litoral valenciano, "era um dos criminosos mais importantes do país", foragido da justiça há quatro anos e com ordem vermelha da Interpol.

A Espanha é um dos principais pontos de entrada de cocaína na Europa, devido aos seus vínculos com a América Latina, onde é produzida, mas também por sua localização geográfica.