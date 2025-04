Líder Inter cede empate contra o Parma (2-2) e Napoli pode ficar na cola

A Inter de Milão deixou escapar uma vantagem de dois gols e acabou empatando em sua visita ao Parma, resultado que pode complicar suas aspirações ao 'scudetto', principalmente se o Napoli, segundo com 4 pontos a menos, vencer sua partida da 31ª rodada da Serie A.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O caminho até o triunfo estava aberto para o atual campeão italiano com gols no primeiro tempo de Matteo Darmian (15') e Marcus Thuram (45').

Thuram comemorou discretamente. Seu 17º gol da temporada veio em sua primeira partida em Parma, onde seu pai Lilian Thuram jogou em um time de estrelas que ganhou a Copa da Uefa, a Copa da Itália e a Supercopa da Itália em 1999.

Quando parecia que a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi, que assistiu ao jogo das tribunas devido a uma sanção, havia conseguido a parte mais difícil, o Parma conseguiu empatar com gols do espanhol Adrián Bernabé (60') e Jacob Ondrejka (69').

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, o Napoli terá na segunda-feira a oportunidade de ficar apenas um ponto atrás do líder. Mas para isso terá que vencer um adversário difícil: o Bologna, 4º colocado da Serie A, depois de somar cinco vitórias consecutivas no campeonato.