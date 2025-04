Canal do Panamá abre licitação para construção de gasoduto interoceânico

A diretoria do Canal do Panamá aprovou o início de uma licitação para construir um gasoduto de 80 km que permitirá o transporte de combustível entre o Caribe e o Pacífico, informou nesta sexta-feira (4) o órgão que administra a via. A Autoridade do Canal do Panamá (ACP, entidade autônoma) havia anunciado o projeto em 10 de março, em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retomar o controle dessa artéria vital para o transporte marítimo mundial.

Segundo os planos, o duto permitirá o transporte, a partir do Caribe panamenho, de gás liquefeito de petróleo trazido em navios da costa leste dos Estados Unidos. Uma vez no Pacífico, o combustível será carregado em embarcações e enviado à Ásia, o que evitaria a travessia pelo canal. "A Junta Diretiva do Canal do Panamá autorizou o início do processo de licitação para o desenvolvimento da atividade de transbordo de produtos energéticos, a fim de complementar o funcionamento da via", afirmou a ACP em comunicado. "Essa decisão fortalece o Canal e garante sua competitividade e sustentabilidade a longo prazo", acrescentou. O chefe da ACP, Ricaurte Vásquez, explicou que o "movimento de gás liquefeito de petróleo" é um negócio "altamente relevante", pois sua demanda "vai se duplicar nos próximos 10 anos".

Nesse período, é impossível duplicar o número de trânsitos de navios transportadores de gás pelo canal, afirmou. A junta diretiva da via marítima centro-americana, composta por 11 membros, é presidida pelo ministro para Assuntos do Canal, José Ramón Icaza. No Panamá já existe há anos um duto que transporta petróleo da costa do Pacífico ao Atlântico, mas ele não pertence à ACP. O órgão estatal administra a via desde que ela foi entregue pelos Estados Unidos ao Panamá em 1999.