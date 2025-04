Universidade britânica fará exposição de obra roubada e recuperada de Shakespeare

A história do roubo e a recuperação de um exemplar da primeira coleção de obras de William Shakespeare, de 1623, será tema de uma exposição a partir desta sexta-feira (4) na Universidade de Durham (Inglaterra), de onde foi furtado em 1998.

O exemplar de "First Folio", do famoso dramaturgo britânico, é uma das 235 cópias existentes desta peça no mundo, das aproximadamente 800 que foram impressas sete anos depois da morte do escritor, em 1616.