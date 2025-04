Prefeito de Nova York se apresentará à reeleição como independente

O anúncio de Adams é feito um dia após um juiz rejeitar um caso de corrupção contra ele, a pedido do governo Trump, para permitir que colabore com suas políticas anti-imigração.

O prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, anunciou nesta quinta-feira(3) que concorrerá à reeleição em novembro como candidato independente para evitar as primárias de seu partido após ser amplamente criticado por sua cooperação com o presidente Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A rejeição da falsa denúncia contra mim demorou muito tempo, tornando impossível organizar uma campanha para as primárias enquanto essas falsas acusações eram mantidas contra mim", explicou Adams em um vídeo anunciando sua decisão de concorrer como independente, o que o impede de participar das primárias democratas em junho.

"Não me rendo", disse o ex-capitão da polícia de 64 anos, observando que "continua sendo um democrata".

Com as pesquisas não favoráveis, Adams enfrentaria uma competição acirrada no partido com nove candidatos em disputa.

Entre eles está o ex-governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, que renunciou em 2021 em meio a acusações de agressão e assédio sexual e agora é o favorito nas pesquisas.