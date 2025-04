Nova capacidade de geração de energia com carvão registra menor resultado em duas décadas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2024, foram criados apenas 44 gigawatts (GW) de novas capacidades energéticas a carvão, o menor número desde 2004, segundo o relatório de um grupo de organizações sobre energia e meio ambiente.

"O ano passado foi uma prévia do que acontecerá com o carvão diante do rápido avanço da transição energética limpa", declarou Christine Shearer, do Monitor Energético Global, uma das organizações responsáveis pelo relatório.

Mas o número de novas instalações a carvão superou o de fechamento de centrais, o que provocou um aumento líquido nos locais de geração no planeta, aponta o relatório.

A China começou a construir no ano passado uma quantidade recorde de novas centrais a carvão. A Índia também registrou uma quantidade recorde de novos projetos baseados neste combustível, segundo o relatório.