Modelo original de "E.T.: O Extraterrestre" fica sem comprador em leilão

Um modelo original criado pelo artista italiano de efeitos especiais Carlo Rambaldi para representar o alienígena do sucesso de bilheteria "E.T.: o Extraterrestre" ficou sem comprador em um leilão em Nova York, anunciou nesta quinta-feira (3) a casa Sotheby’s.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O querido modelo de E.T. de Rambaldi é uma peça extraordinária da história do cinema (...). Embora não tenha encontrado comprador no leilão de hoje, sua importância não diminuiu", afirmou Cassandra Hatton, vice-presidente da Sotheby’s. "Confiamos que este precioso ícone encontrará em breve seu lar."

Desenhada e criada em 1981, a figura foi protagonista da memorável "cena do armário", na qual E.T. se esconde entre bichos de pelúcia.

Ela pertence à coleção pessoal do famoso artista italiano vencedor do Oscar e é um dos três modelos de E.T. utilizados nas filmagens do clássico de ficção científica de 1982 de Steven Spielberg, um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos.

Em 2022, um autômato de metal que representava E.T., e que também foi utilizado durante as filmagens, foi vendido por 2,56 milhões de dólares (R$ 14,35 milhões, na cotação atual) em um leilão da casa de subastas americana Julien’s.