Israel revisa balanço de mortos no festival Nova, em 7 de outubro de 2023

O Exército israelense informou, nesta quinta-feira (3), que os milicianos do Hamas mataram 378 pessoas no festival de música Nova durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Naquele dia, cerca de 3.400 pessoas participavam do festival de música eletrônica em Reim, a menos de cinco quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

A investigação revelou que a polícia determinou o encerramento do festival às 06h35, apenas seis minutos depois de o Hamas ter disparado milhares de foguetes de Gaza, ao mesmo tempo que lançava o ataque contra as comunidades do sul de Israel.

O relatório conclui que os combatentes de Hamas não planejavam atacar o festival inicialmente, mas acabaram desviando do caminho para Netivot, cidade mais ao norte à qual nunca chegaram.

A maioria dos presentes conseguiu escapar antes que um grupo com cerca de 110 milicianos chegasse ao lugar, por volta de 8h20, indicou o Exército.