IA poderia impactar 40% dos empregos em todo o mundo, segundo a ONU

Enquanto a IA transforma as economias, criando uma variedade de oportunidades, também traz riscos de aprofundar as desigualdades, explica a ONU Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) em um novo relatório.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o documento, o uso da IA "poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação sobre a automação e a perda de postos de trabalho".

Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a UNCTAD ressalta que com a IA, setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos.

Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de renda baixa para aproveitar as vantagens da IA.

A ONU afirma que a situação é similar em relação à IA generativa. No entanto, segundo o informe, a IA generativa "poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média".