Guerra comercial, uma aposta política arriscada para Trump

Com seus novos aumentos tarifários, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, corre o risco de alienar parte do eleitorado que o reelegeu e minar as chances dos candidatos republicanos nas próximas eleições. Se as previsões mais pessimistas dos economistas se concretizarem, a ofensiva comercial anunciada por Trump elevará a inflação e enfraquecerá o mercado de trabalho.

Se a economia vacilar, os republicanos pagarão caro" nas eleições de meio de mandato e em 2028, prevê o cientista político Larry Sabato. Donald Trump, ex-proprietário de uma empresa de cassinos que faliu várias vezes, "coloca em risco seu maior trunfo", ou seja, a confiança que os americanos depositam nele em relação à política econômica, acrescenta. No outono de 2026, os americanos renovarão todos os deputados da Câmara dos Representantes e um terço dos senadores. Em 2028, voltarão às urnas para as eleições presidenciais, bem como para disputas legislativas e locais.

- Os "mais pobres" - Os especialistas do Budget Lab da Universidade de Yale apontam, em uma análise publicada na quarta-feira, que, no curto prazo, as tarifas "penalizam mais os lares mais pobres", que destinam quase toda a sua renda a despesas correntes e não possuem poupança para amortecer o impacto. Parte dos americanos mais humildes e dos trabalhadores industriais apoiou Donald Trump na eleição presidencial de novembro passado, atraída pela promessa de reduzir o custo de vida.

Segundo pesquisas da CBS, os lares com renda anual inferior a 50 mil dólares (R$ 280 mil) votaram maciçamente no bilionário republicano. Para compensar o impacto das tarifas, Donald Trump voltou a prometer na quarta-feira "os maiores cortes de impostos" já vistos nos Estados Unidos, por meio de uma "lei grande e bonita". Isso implica a prorrogação das isenções fiscais introduzidas durante seu primeiro mandato, em 2017.

O corte de impostos, caso receba aprovação do Senado e da Câmara dos Representantes, onde os republicanos têm maioria, deverá beneficiar três quartos dos lares americanos, segundo o Centro de Política Fiscal. No entanto, favoreceria principalmente os mais ricos, aqueles com rendimentos anuais superiores a 450 mil dólares (R$ 2,5 milhões). Até agora, os congressistas republicanos têm evitado contradizer o presidente, cuja influência sobre o partido é imensa. Trump também conseguiu fazer com que os conservadores, tradicionalmente favoráveis ao livre comércio, adotassem suas ideias protecionistas.