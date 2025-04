Bangcoc recebe chefe da junta de Mianmar para cúpula regional após terremoto

Desde o golpe militar contra o governo civil da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, em 2021, os países do sudeste asiático não convidam líderes birmaneses para essas reuniões.

No entanto, o líder da junta, Min Aung Hlaing, compareceu pessoalmente a uma cúpula na capital tailandesa entre os sete países que fazem fronteira com o Golfo de Bengala, onde discutirá a resposta ao terremoto da última sexta-feira.

Muitas nações enviaram assistência após o terremoto, mas as telecomunicações precárias, a infraestrutura danificada e as hostilidades entre militares e grupos rebeldes complicam os esforços de socorro.

Na cidade devastada de Sagaing, no centro do país e a cerca de 15 quilômetros do epicentro do terremoto, equipes da AFP viram filas de centenas de pessoas em um ponto de distribuição de ajuda humanitária.

"Temos um poço com água potável, mas não temos combustível nem bomba d'água", disse Aye Thikar, uma religiosa de 63 anos.

A Tailândia, como anfitriã da cúpula regional do BIMSTEC, propôs uma declaração conjunta aos países participantes sobre o impacto do terremoto.