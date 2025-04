Premier do Canadá promete medidas em resposta a tarifas de Trump

Para o Canadá, maior parceiro comercial dos Estados Unidos, o impacto dos impostos anunciados hoje foi limitado. O país não recebeu nenhuma tarifa adicional, embora as já impostas sobre o aço e alumínio sigam em vigor. Ainda não se sabe como as taxas aplicadas ao setor automobilístico vão afetá-lo.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, prometeu nesta quarta-feira medidas contra as tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Carney ressaltou que o anúncio feito hoje por Trump "preservou uma série de elementos importantes da relação comercial entre Canadá e Estados Unidos". Os dois países participam com o México do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (T-MEC).

O primeiro-ministro considerou que a guerra comercial de Trump terá um impacto negativo na economia americana e "vai afetar diretamente milhões de canadenses". "Vamos combater essas tarifas com contramedidas. Vamos proteger nossos trabalhadores", prometeu, em Ottawa.

Carney, que substituiu Justin Trudeau no mês passado, convocou eleições gerais para o próximo dia 28. Na semana passada, ele concordou com Trump em discutir o futuro do comércio bilateral após o pleito.

