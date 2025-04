Meio estatal sírio relata bombardeios israelenses em Damasco e Hama

A agência estatal síria informou nesta quarta-feira (2) sobre bombardeios israelenses contra um centro de pesquisa em defesa localizado na capital, Damasco, e um ataque na cidade de Hama. "Um ataque aéreo da ocupação israelense teve como alvo as imediações do edifício de pesquisa científica" no bairro de Barzeh, em Damasco, relatou a agência de notícias Sana, referindo-se a uma instalação militar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Também foi reportado que outra incursão israelense atingiu os arredores da cidade de Hama, no centro do país. O Exército israelense confirmou que atacou instalações militares sírias na capital, Damasco, e na província de Hama. O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou bombardeios israelenses em várias áreas, incluindo o centro de pesquisa em Damasco. "Aviões israelenses lançaram bombardeios contra (...) o aeroporto militar de Hama", afirmou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido e que conta com uma rede de fontes em campo.