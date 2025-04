Secretária de Justiça dos EUA quer pena de morte para Luigi Mangione

Embora a pena de morte tenha sido abolida no estado de NY, as acusações que Mangione enfrenta a nível federal podem sentenciá-lo à morte

A secretária de Justiça dos Estados Unidos, Pamela Bondi, anunciou, nesta terça-feira, 1º, que buscará a pena de morte para Luigi Mangione, o suposto autor do homicídio do CEO de uma companhia de seguros médicos em dezembro de 2024 em Nova York.

Mangione também é acusado por um tribunal federal por homicídio e posse de armas, essa última acusação também lhe é imputada no estado da Pensilvânia, onde foi preso.

Em um memorando de 5 de fevereiro, a titular da Justiça deixou sem efeito a moratória declarada por seu antecessor sobre as condenações à pena de morte e execuções em crimes federais.

No local do crime, em frente a um hotel em Manhattan, foram encontradas cápsulas de bala com as inscrições "atrasar", "negar" e "depor", as palavras mais utilizadas na indústria sanitária em um país onde uma doença pode levar muitas pessoas à falência.