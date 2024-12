Suspeito de matar CEO em NY carregava manifesto contra indústria da saúde

O homem acusado de matar a tiros o diretor executivo de uma seguradora de saúde em Nova York foi encontrado com um manifesto escrito à mão com queixas contra a indústria americana da saúde, informou a polícia nesta terça-feira (10), apontando pela primeira vez o possível motivo do crime. Luigi Mangione, de 26 anos, foi acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, nas ruas de Manhattan na semana passada, um crime que desencadeou uma busca por ele em todo os Estados Unidos.

"Tive a oportunidade de ler o manifesto", disse o chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York, Joseph Kenny, em um programa de TV matinal. "Está escrito à mão. Dá alguma indicação de que ele estava frustrado com o sistema de cuidados médicos nos Estados Unidos." Kenny explicou que o detido criticava no manifesto o fato de o sistema de saúde americano ser um dos mais caros do mundo, enquanto a expectativa de vida no país é menor do que em outras nações desenvolvidas.

"Ele escreveu muito sobre seu desprezo pelas corporações americanas e, particularmente, pela indústria da saúde", acrescentou o policial. A polícia ainda não confirmou os relatos da imprensa que indicavam que as palavras "atrasar" e "negar" - termos frequentemente usados por empresas de seguros para recusar reivindicações - estariam gravadas nos cartuchos de bala encontrados na cena do crime. O homem foi levado pela polícia local na noite de segunda-feira a um tribunal na Pensilvânia e será posteriormente acusado em Nova York por suspeita de homicídio, posse ilegal de arma de fogo em segundo grau e outros crimes.