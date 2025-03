Arca da Aliança: documentos da CIA revelam a busca dos EUA pelo objeto

Obsessão dos EUA, a Arca da Aliança é um dos objetos mais procurados por conta da sua importância religiosa / Crédito: Reprodução/ Universal History Archive

Documentos da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) revelaram uma suposta tentativa de localizar a Arca da Aliança — um dos tesouros mais sagrados do judaísmo — por meio de métodos não convencionais. A informação foi divulgada no último dia 26 de março, pelo Daily Mail. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os documentos, recentemente desclassificados — ou seja, tornados públicos após um período sigiloso —, mostram que, em 1988, a CIA realizou um experimento como parte de um projeto secreto chamado Sun Streak, com o objetivo de encontrar o artefato perdido utilizando técnicas de visualização remota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um desses experimentos, uma pessoa identificada como Remote Viewer No. 032 foi encarregada de localizar um alvo desconhecido, que, na realidade, era a Arca da Aliança.

O observador também relatou a presença de entidades protetoras, alertando que qualquer tentativa de acesso não autorizado à Arca resultaria na destruição dos invasores por uma força desconhecida. Além disso, o Remote Viewer No. 032 mencionou que o local parecia habitado por pessoas que falavam árabe e usavam vestes brancas, além de visualizar imagens que indicavam a presença de cúpulas de mesquitas. Brasil está no topo do ranking de habitantes que acreditam em Deus; CONFIRA



Criado na década de 1980, o Projeto Sun Streak da CIA tinha como objetivo utilizar indivíduos com supostas habilidades psíquicas para localizar alvos distantes apenas com base em coordenadas geográficas. As descobertas desse projeto alimentaram debates entre historiadores, arqueólogos e teóricos da conspiração. Arca da Aliança: o que é?

A Arca da Aliança é um baú que, segundo as escrituras judaico-cristãs, continha as tábuas dos Dez Mandamentos, gravadas por Deus para Moisés no Monte Sinai. O artefato é descrito tanto no Tanakh (Bíblia Hebraica) quanto no Antigo Testamento cristão.