Mostra de cinema em SP explora filmes de horror dirigidos por mulheres

Chamada de Mestras do Macabro: as Cineastas ao Redor do Mundo,

A curadoria é da pesquisadora e especialista Beatriz Saldanha, que reuniu obras representativas de diferentes épocas, países e contextos sociais. O objetivo é oferecer ao público um panorama histórico do gênero e repensar o papel da mulher no cinema de horror , que historicamente é dominado por homens.

“Existe uma história do horror formada por cânones e por muitos anos as mulheres estiveram à margem dela. Um dos principais objetivos dessa mostra é trazer à luz diretoras que fizeram e estão fazendo filmes de horror tão bons quanto os clássicos que todo mundo adora, deixando evidente que mulheres também podem ser consideradas mestras do macabro”, disse a curadora.

Além dos filmes, a mostra promoverá um curso com duração de três dias que será ministrado pela curadora. Também haverá um debate com a pesquisadora Laura Cánepa, uma sessão comentada com a cineasta Gabriela Amaral Almeida e um debate com a crítica Isabel Wittmann, contando com tradução em Libras.

Mais informações sobre o evento e sua programação podem ser obtidos no site do CCBB.