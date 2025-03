Brasil exige investigação sobre morte de adolescente; 11 brasileiros estão em prisões de Israel

O Ministério das Relações Internacionais do Brasil confirmou a morte do adolescente brasileiro Walid Khalid Abdalla Ahmad, de 17 anos. A data e as circunstâncias da morte do jovem ainda são desconhecidas.

Ele morava com os pais na Cisjordânia ocupada e foi detido em 30 de setembro de 2024 por soldados israelenses, acusado de ter agredido militares israelenses.