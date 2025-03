Ruídos de trânsito podem deixar pássaros mais agressivos, diz estudo

Pesquisa foi conduzida com aves das Ilhas Galápagos, a partir da simulação da presença de espécies invasoras, acompanhada do barulho de automóveis

O barulho do trânsito pode causar estresse em pássaros , constata recente estudo realizado por especialistas da Universidade Anglia Ruskin (ARU) e do Centro de Pesquisa Konrad Lorenz da Universidade de Viena. A pesquisa foi publicada na revista Animal Behaviour .

Durante a pesquisa, os estudiosos usaram alto-falantes para simular o canto de um pássaro invasor, e logo após, inseriram ruídos de trânsito se valendo do mesmo equipamento. Os testes foram feitos em 38 locais habitados por Toutinegras nas Ilhas Galápagos. Destes, 20 foram obtidos a 50 metros da estrada mais próxima e os outros 18 a mais de 100 metros do fluxo de automóveis.

De acordo com o coautor do trabalho, Dr. Caglar Akcay, essa atitude das Toutinegras pode ser explicada pela necessidade de superar o barulho do trânsito para serem ouvidas à distância.

“Os pássaros usam o canto durante a defesa territorial como um sinal agressivo. No entanto, se o ruído externo, como o tráfego, interferir na sinalização, bloqueando efetivamente esse canal de comunicação, aumentar a agressão física seria uma resposta apropriada”, explica o professor sênior em Ecologia Comportamental na ARU.

Para o pesquisador, o constante embate sonoro com o barulho do trânsito tem causado efeitos até no canto comum dos pássaros, ou seja, aquele utilizado para comunicação no dia a dia.

“Também encontramos algumas evidências de pássaros tentando lidar com o ruído ajustando seu canto, com toutinegras amarelas em todos os habitats aumentando a frequência mínima de seus cantos para ajudá-los a serem ouvidos acima do ruído do tráfego”, pontua Akcay.