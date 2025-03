Síndrome da língua estrangeira: jovem acorda de cirurgia sem falar sua língua nativa

Imagem ilustrativa. A síndrome da língua estrangeira é rara, com somente nove casos relatados na literatura médica / Crédito: ALAIN JOCARD / AFP

Imagine acordar de uma cirurgia no joelho e descobrir que não consegue mais se comunicar em sua língua nativa, somente em inglês. Foi o que aconteceu com um jovem de 17 anos na Holanda. Após uma cirurgia de emergência no joelho, o jovem passou a se comunicar exclusivamente em inglês e insistia que estava nos Estados Unidos. O caso foi relatado no Journal of Medical Case Reports.

Antes da operação, o rapaz usava o inglês apenas nas aulas da escola e não costumava conversar nesse idioma com amigos ou familiares. Para ilustrar a situação, ele não reconheceu nem mesmo seus pais, e não compreendeu o que eles diziam, já que não conseguia entender o holandês, sua língua materna.

Durante sua estadia no hospital, o paciente passou por uma avaliação neurológica completa e também foi consultado por um psiquiatra, que não identificaram alterações ou transtornos mentais. Como não havia histórico de sintomas psiquiátricos nem antecedentes médicos relevantes na família, não foi considerado necessário realizar exames adicionais. Três dias depois, o adolescente recebeu alta sem a recomendação de testes neuropsicológicos ou outros exames cerebrais. Síndrome rara: somente nove registros na literatura médica Mas o que ocorreu no organismo do jovem para que, após uma cirurgia ortopédica — sem relação com o cérebro — ele perdesse a capacidade de se comunicar no idioma que sempre usou? Após uma análise detalhada do caso, os médicos chegaram à conclusão de que ele apresentava um quadro raro da chamada síndrome da língua estrangeira (FLS, Foreign Language Syndrome).