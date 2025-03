Pena de morte por fuzilamento: EUA retomam pena pela 1ª vez desde 2010

A Carolina do Sul executou o condenado à morte, Brad Sigmon, na sexta-feira, 7, por meio de um pelotão de fuzilamento / Crédito: Reprodução / Departamento Prisional da Carolina do Sul

A Carolina do Sul, nos EUA, executou o condenado à morte Brad Sigmon na sexta-feira, 7, por meio de um pelotão de fuzilamento. Foi a primeira execução desse tipo na história moderna do estado e a quarta no país desde a reinstalação da pena capital em 1976. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Conforme a BBC Brasil, advogados de Sigmon disseram que ele escolheu a morte por fuzilamento, mas que o condenado enfrentava uma escolha difícil: se devia selecionar uma morte violenta por tiro ou uma morte potencialmente torturante por injeção letal, sobre a qual não existem informações adequadas.

Sigmon, de 67 anos, foi escoltado para a câmara de execução da Broad River Correctional Institution, em Columbia, pouco antes das 18 horas (horário local).

Três funcionários do Departamento de Correções do Estado posicionaram-se atrás de uma parede com uma abertura retangular, a 4,5 metros de distância. Assim que Sigmon foi amarrado a uma cadeira, um alvo foi posicionado sobre a região do seu coração. Condenação à morte e os 23 anos de prisão

Sigmon foi condenado à morte em 2002 pelo assassinato dos pais de sua ex-namorada, Gladys Larke, de 59 anos, e David Larke, de 62, no Condado de Greenville. Ele confessou os crimes.

Sigmon manteve um relacionamento de três anos com Rebecca Barbare; a relação terminou em 2001. Em um dia de consumo de crack e álcool, ele disse a um amigo que queria se vingar da ex-companheira por “ter terminado com ele aquela forma” e que pretendia “amarrar os pais dela”, segundo registros do tribunal. Enquanto Rebecca levava os filhos para a escola, Sigmon invadiu a casa dos ex-sogros e os espancou até a morte.

Foi a primeira vez que a Carolina do Sul utilizou um pelotão de fuzilamento para executar um prisioneiro. O caso também marcou o retorno desse método de execução aos EUA após 15 anos – ele havia sido usado pela última vez em junho de 2010, quando o estado de Utah executou Ronnie Lee Gardner. Desde a reinstalação da pena de morte nos EUA, em 1976, o fuzilamento havia sido utilizado três vezes, todas em Utah. Sigmon também se tornou o prisioneiro mais velho a ser executado na Carolina do Sul nesse período.

Horas antes da execução, a Suprema Corte dos EUA negou os recursos da defesa para suspender a sentença. O governador Henry McMaster também negou um pedido de clemência, apesar das alegações de Sigmon de que havia se convertido e de ele testemunhar sobre a compaixão de Deus no corredor da morte. Últimas palavras e ações antes da execução

Em sua declaração final, Sigmon fez um apelo contra a pena de morte: “'Olho por olho' foi uma justificativa usada para que o júri aplicasse a pena de morte”, disse Sigmon, segundo a ABC News. “Naquela época, eu era ignorante demais para entender o quão errado isso era. Por quê? Porque não vivemos mais sob a lei do Antigo Testamento, mas sob a graça do Novo Testamento.”