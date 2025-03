EUA realizam primeira execução por fuzilamento em 15 anos

Brad Sigmon, 67, foi condenado à morte em 2002, por ter assassinado o casal com um taco de beisebol, antes de tentar sequestrar a ex-namorada.

Um morador da Carolina do Sul condenado por ter matado os pais de sua ex-namorada foi executado nesta sexta-feira por um pelotão de fuzilamento, a primeira morte por esse método nos Estados Unidos desde 2010.

"A execução foi realizada às 18h05 locais, por um pelotão formado por três pessoas. Sigmon foi declarado morto por um médico às 18h08", informou a porta-voz das prisões do estado, Chrysti Shain.

Em seguida, um capuz foi colocado sobre a sua cabeça e, cerca de dois minutos depois, o pelotão, formado por voluntários do Departamento Correcional local, efetuou os disparos, através de uma abertura em uma parede a cerca de cinco metros de distância.

Em uma declaração final lida por seu advogado Gerald King, Sigmon disse que queria enviar uma mensagem de amor e pedir aos seus "companheiros cristãos" que "ajudem a acabar com a pena de morte".

Jornalistas que assistiram à execução atrás de um vidro à prova de balas disseram que Sigmon estava amarrado a uma cadeira, com um pequeno alvo vermelho feito de papel ou tecido sobre o coração.

"A morte de Brad foi horrível e violenta", descreveu King. "É incompreensível que, em 2025, a Carolina do Sul execute um cidadão nesse espetáculo sangrento."

Segundo Anna Dobbins, do canal de TV WYFF News 4, os tiros "foram disparados ao mesmo tempo", como se fosse "um único som".

Os outros três réus executados desde setembro na Carolina do Sul (após uma pausa de mais de 13 anos) optaram pela injeção letal, mas Sigmon escolheu o fuzilamento por desespero, disseram seus advogados.

Autoridades da Carolina do Sul haviam definido há um mês a data da execução de Sigmon. A lei estadual determina a cadeira elétrica como método de execução padrão, mas concede ao condenado a opção de morrer por fuzilamento ou injeção letal.

Essa foi a sexta execução nos Estados Unidos em 2025. Todas as demais foram por injeção letal, exceto uma por inalação de nitrogênio.

Gerald King denunciou o que chamou de "escolha impossível" entre "a cadeira elétrica arcaica da Carolina do Sul, que o queimaria vivo" e "alternativas igualmente monstruosas".

O Departamento Correcional do estado anunciou oficialmente, em 2022, que sua câmara de execução estaria preparada para acomodar um pelotão de fuzilamento. Conta com uma cadeira posicionada longe da cadeira elétrica, que não pode ser movimentada, e um vidro à prova de balas instalado para proteger as testemunhas.

Essa foi a quarta execução por fuzilamento nos Estados Unidos em 65 anos, segundo King. A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos.