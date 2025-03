"Ninguém jogou café", diz brasileira que foi presa após confusão em aeroporto de Miami

O casal de brasileiros Beatriz Rapoport de Campos Maia, 29, e Rafael Novaes Seirafe, 40, foi acusado de embarcar à força em um voo da American Airlines com destino ao México, no domingo passado, 2.

Casal foi detido nos EUA: o que aconteceu?

Os brasileiros foram impedidos de embarcar no voo para Cancún, no México, após chegarem atrasados, quando os portões já haviam sido fechados. Na confusão, as autoridades de segurança alegam que uma das atendentes da companhia aérea teria sido atingida por café no rosto, arremessado por um deles.