Pintura de Banksy é vendida por mais de US$ 5 milhões em Londres

Uma pintura de Banksy inspirada em uma tela famosa do pintor escocês falecido Jack Vettriano foi vendida nesta terça-feira, em Londres, por mais de US$ 5 milhões, anunciou a casa de leilões Sotheby's.

Batizada de "Crude Oil (Vettriano)", a pintura do artista de rua mais famoso do mundo é uma releitura de "The Singing Butler", obra de 1992 de Vetrriano.