Idosa de 100 anos escreve diário desde 1936 e já tem mais de 32 mil registros

Todas as noites, a senhora de 100 anos de idade mantém o hábito de escrever no diário desde aquele 1º de janeiro de 1936, quando foi presenteada pelo pai; conheça

Todas as noites, a senhora de 100 anos de idade mantém o hábito de escrever no diário desde aquele 1º de janeiro de 1936, quando foi presenteada pelo pai.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Idosa tem o hábito de escrever em diário há 90 anos

Antes de dormir no apartamento em que vive no estado da Dakota do Norte, nos Estados Unidos, Riski sempre abre o diário e relata nas páginas um pouco do que ocorreu ao longo do dia.