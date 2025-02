Indonésia: 2 homens são açoitados em público por relação homossexual

Dois estudantes foram açoitados em público nesta quinta-feira, 27, depois que foram declarados culpados de manter um relacionamento homossexual por um tribunal islâmico na província conservadora de Aceh.

As relações entre pessoas do mesmo sexo não são ilegais em outras regiões da Indonésia, o país muçulmano mais populoso do mundo, mas são consideradas ilegais em Aceh, que aplica a sharia, a lei religiosa islâmica.