Quem é a bispa de Washington Mariann Edgar Budde, que disse a Trump para ter misericórdia com imigrantes e LGBT

A reverenda Mariann Edgar Budde pediu "misericórdia" a Trump, citando sentimentos de medo entre as comunidades LGBT e imigrantes.

O sermão fez parte de um culto especial como parte da celebração da posse de Trump . O culto foi realizado na igreja St. John's Episcopal Church, em Washington, e contou com a presença de Trump.

"Não foi muito emocionante, não é? Não achei que foi um bom serviço. Muito obrigado. Eles podem fazer muito melhor", disse Trump, antes de ir embora do local.

"O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês acharam emocionante?", perguntou Trump aos repórteres no local.

Na sua rede social, a Truth Social, Trump escreveu: "A suposta bispa que discursou no Serviço Nacional de Oração na terça-feira de manhã era uma radical de esquerda que odeia Trump".

Após o culto, o representante republicano dos EUA, Mike Collins, da Geórgia, postou um videoclipe no X do sermão de Budde junto com o texto: "A pessoa que faz este sermão deve ser adicionada à lista de deportação".

O que disse a bispa em seu sermão?

Pouco depois de ser empossado como presidente dos EUA na segunda-feira (20/1), Trump disse que tornaria "política oficial" que há "apenas dois gêneros — masculino e feminino".