Estado de saúde do papa Francisco registra 'leve melhora'

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo, está internado na clínica Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Mas o mundo ficou mais alarmado no último fim de semana, quando a saúde dele piorou

O estado de saúde do papa Francisco , hospitalizado há 13 dias devido a uma pneumonia nos dois pulmões, apresentou uma "ligeira melhora", embora seu prognóstico continue "reservado", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira, 26.

"O estado clínico do Santo Padre nas últimas 24 horas mostrou uma ligeira melhora", indicou o Vaticano em um novo comunicado, especificando que o jesuíta argentino, de 88 anos, esteve "trabalhando" durante a tarde.

O novo informe médico também relata que "a ligeira insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu" e que a tomografia computadorizada do tórax, à qual foi submetido na terça-feira, mostrou "uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar".

Na noite de terça-feira, o Vaticano informou que o estado do pontífice seguia sendo "crítico, mas estável", mas nesta quarta os comunicados mostraram um maior otimismo.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo, está internado na clínica Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Mas o mundo ficou mais alarmado no último fim de semana, quando a saúde dele piorou.

Nesta quarta-feira, pela terceira noite consecutiva, está prevista uma noite de orações na Praça de São Pedro, onde dezenas de fiéis e cardeais já se reuniram no dia anterior.

A saúde do papa preocupa fiéis no mundo inteiro. Católicos rezam por sua rápida recuperação de sua cidade natal de Buenos Aires até a Cidade do Vaticano.

As cenas lembram as concentrações organizadas antes da morte de João Paulo II, em 2005, mas o cardeal hondurenho Óscar Rodríguez Maradiaga, que coordenou o Conselho de Cardeais do papa, afirmou que "ainda não é o momento para que ele vá para o céu".

"Sempre rezamos por ele e agora redobramos" as preces, disse na noite de terça-feira Marcela Oviedo, 55 anos, durante uma missa pela saúde do papa celebrada em Roma.

Renúncia?

A hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, provoca grande preocupação devido aos problemas anteriores que debilitaram a saúde do pontífice nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.