Papa Francisco tem noite tranquila após piora no quadro de saúde

Pontífice teve uma crise respiratória na manhã desse sábado, 22, e precisou receber oxigênio. Veja as últimas notícias sobre a saúde do papa Francisco

O papa Francisco, 88 anos, teve uma “noite tranquila” no hospital, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé, do Vaticano, na manhã deste domingo, 23. No sábado, 22, o pontífice teve uma crise asmática e precisou receber oxigênio.

O Vaticano também informou que os exames de sábado,22, revelaram uma plaquetopenia - diminuição no número de plaquetas no sangue -, associada a uma anemia, e o papa precisou receber uma transfusão de sangue.