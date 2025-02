UE afirma que responderá com firmeza a tarifas recíprocas de Trump

A União Europeia (UE) advertiu nesta sexta-feira (14) que responderá com firmeza à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adotar tarifas recíprocas no comércio exterior, ideia que para o bloco segue "na direção errada".

"A UE reagirá com firmeza e imediatamente contra as barreiras injustificadas ao comércio livre e justo, inclusive quando as tarifas são utilizadas para desafiar políticas legais e não discriminatórias", anunciou a Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, em um comunicado.