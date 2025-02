Casa Branca cita tarifa de 10% da União Europeia a carros importados; EUA cobram 2,5%

O documento ao qual a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso citou que a tarifa média aplicada da Nação Mais Favorecida (MFN) nos EUA sobre produtos agrícolas é de 5%.

O texto cita ainda que União Europeia também impõe uma tarifa de 10% sobre carros importados. No entanto, os EUA impõem apenas uma tarifa de 2,5%.

O documento cita ainda que a União Europeia pode exportar todos os mariscos que quiser para a América. "Mas a UE proíbe exportações de mariscos de 48 dos nossos Estados, apesar de se comprometer em 2020 a agilizar as aprovações para exportações de mariscos. Como resultado, em 2023, os EUA importaram US$ 274 milhões em mariscos da UE, mas exportaram apenas US$ 38 milhões", segundo o documento.

Em coletiva concedida na Casa Branca nesta quinta-feira, Trump afirmou que não espera que os países potencialmente afetados por "tarifas recíprocas" farão concessões.