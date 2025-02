Papa Francisco tem dificuldades respiratórias; qual o estado de saúde do pontífice?

Diagnosticado com bronquite na última semana, o líder religioso conduzia um ato para celebrar o Jubileu das Forças Armadas.

O papa Francisco, de 88 anos, não conseguiu concluir um discurso neste domingo, 9, após sentir falta de ar. O pontífice precisou da ajuda do arcebispo Diego Ravelli para continuar a celebração.

Na última quarta-feira, 5, o líder religioso também pediu ajuda para terminar um discurso durante a reunião semanal. Diante disso, foi decidido que as próximas reuniões seriam realizadas na Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano.

Cerca de 30 mil militares estavam presentes no local, de acordo com a agência de notícias Ansa.

Papa Francisco: histórico de saúde

O pontífice argentino, que assumiu o cargo em 2013, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos, levando-o a adiar passeios ou descansar por alguns dias por causa de dores no joelho e no quadril, até uma operação abdominal.

Francisco, que teve parte de um de seus pulmões removido quando era jovem, foi hospitalizado por três noites em 2023 com bronquite, e se recuperou com antibióticos. (Com informações de AFP)