Casa Branca repreende papa Francisco por críticas à politica migratória de Trump

Um assessor de Donald Trump repreendeu nesta terça-feira, 11, o papa Francisco, que criticou a política migratória do presidente americano, conhecido por recorrer a Deus e à religião sempre que contrariado.

As declarações causaram desconforto nos Estados Unidos, um país no qual política e religião caminham lado a lado.

Segundo o pontífice, as expulsões de migrantes em situação irregular constituem uma "importante crise" que "fere a dignidade" das pessoas.

Trump tem adotado uma abordagem conservadora e religiosa em seu segundo mandato, mas as críticas o incomodam.

Na realidade, o papa reconhece "o direito de uma nação se defender e manter suas comunidades seguras contra aqueles que cometeram crimes violentos ou graves enquanto estão no país ou antes de chegar".

"Ele quer nos atacar porque garantimos a segurança das nossas fronteiras? Há um muro ao redor do Vaticano, certo? Não podemos ter um muro ao redor dos Estados Unidos", disse, visivelmente irritado.

"Algo mudou em mim", confessou o republicano durante um café da manhã de oração no Capitólio na semana passada. "Eu acreditava em Deus, mas agora sinto isso com muito mais força", declarou.

Uma bispa de Washington, Mariann Budde, foi um alvo recente do republicano.

Em sua plataforma Truth Social, o republicano a chamou de "pseudo-bispa" e pediu que ela e sua igreja se desculpassem depois que Budde pediu "misericórdia" para os migrantes e membros da comunidade LGTBQIAP+.

Durante uma missa solene na catedral nacional de Washington em 21 de janeiro, a bispa falou sobre o "medo" que, segundo ela, é sentido em todo o país e enfatizou que "a grande maioria dos migrantes não é criminosa".

Trump costuma equiparar migrantes a criminosos e afirma que os delitos aumentaram devido à migração, apesar das estatísticas oficiais desmentirem essa afirmação.

Quanto ao papa, não se trata de seu primeiro confronto com Trump.

Durante o primeiro mandato do magnata, de 2017 a 2021, o chefe da Igreja Católica, defensor de consolar e ajudar os migrantes, criticou o plano de Trump de construir um muro na fronteira com o México para deter o fluxo migratório.

"Quem levanta um muro acaba prisioneiro do muro que levantou, isso é uma lei universal, ocorre na ordem social e na ordem pessoal (...) As alternativas são as pontes, construir pontes", afirmou Francisco em 2019.

Além de continuar a construção do muro, Donald Trump ordenou operações contra migrantes, revogou medidas de Biden na área de imigração e até começou a enviar pessoas em situação irregular nos Estados Unidos para a base americana de Guantánamo, em Cuba.