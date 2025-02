CPI da China tem alta anual de 0,5% em janeiro e de 0,7% em relação a dezembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em janeiro quando comparado ao mesmo mês de 2024. Sobre dezembro, a alta foi de 0,7%, informou o Escritório Nacional de Estatísticas chinês. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um aumento anual de 0,4%.

Os preços dos alimentos aumentaram 0,4% no mês passado no País, vindo de uma queda de 0,5% no último mês de 2024. Os preços dos produtos não alimentícios também aumentaram 0,5% em janeiro, acelerando em relação ao crescimento de 0,2% em dezembro.