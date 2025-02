Juiz impede Elon Musk de acessar o controle de pagamentos do Tesouro dos EUA

A ordem é válida até audiência marcada para o dia 14 e também diz que qualquer pessoa que tenha acessado dados do Tesouro desde que Trump assumiu o cargo deve "destruir imediatamente toda e qualquer cópia dos materiais baixados"

Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu, neste sábado, 8, uma ordem de emergência para bloquear o acesso ao controle do sistema de pagamentos do Tesouro americano pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge), um comitê liderado pelo empresário Elon Musk

A ordem do juiz Paul A. Engelmayer proibiu "todos os indicados políticos", "todos os agentes especiais do governo" e "todos os funcionários do governo designados para uma agência fora do Tesouro" de acessar os sistemas de pagamento e outros dados do Tesouro americano.

Musk, empresário e o homem mais rico do mundo, está impulsionando e liderando, como confidente de Trump, os esforços deste novo governo para cortar gastos federais sob o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), uma comissão recém-criada para aconselhar o presidente dos Estados Unidos sobre a reestruturação do governo federal.

A ordem de restrição temporária, válida até uma audiência marcada para 14 de fevereiro, também diz que qualquer pessoa que tenha acessado dados dos registros do Departamento do Tesouro desde que Donald Trump assumiu o cargo, em 20 de janeiro, deve "destruir imediatamente toda e qualquer cópia dos materiais baixados".

Em poucas semanas, os programas de ajuda externa dos EUA foram congelados, orçamentos foram cortados em vários setores e tentativas foram feitas para demitir vários funcionários e forçar muitos outros a se aposentarem.

Na sexta-feira, procuradores-gerais de 19 estados do país apresentaram este caso ao tribunal contra Trump, o Departamento do Tesouro e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Os procuradores-gerais alegaram que o governo violou a lei ao expandir o acesso a dados confidenciais do Departamento do Tesouro à equipe do Doge.