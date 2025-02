Musk cria confusão sobre programa gratuito de declaração de impostos nos EUA

O bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, afirmou na segunda-feira, 3, que havia "deletado" o 18F, uma agência governamental que trabalha em projetos de tecnologia como Direct File, um programa relacionado à Receita Federal americana (IRS, na sigla em inglês para Internal Revenue Service). A publicação de Musk em sua rede social X gerou confusão sobre a continuidade do programa, mas o serviço gratuito de declaração de impostos segue disponível, pelo menos para a próxima temporada de impostos.em sua rede social X

Em condição de anonimato, uma fonte com conhecimento da equipe do IRS, no entanto, afirmou que o Direct File continua aceitando declarações. Na noite de segunda-feira, o site do 18F ainda estava operacional, assim como a página do Direct File. Contudo, a conta da agência no X foi deletada.