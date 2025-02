A guerra comercial entre Estados Unidos e China

A China anunciou, nesta terça-feira (4), tarifas sobre produtos dos Estados Unidos nos setores de energia, automóveis e máquinas, cumprindo sua ameaça de responder à guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump. As medidas de Pequim foram anunciadas poucos minutos após a entrada em vigor de um aumento de 10% nas tarifas impostas por Washington sobre todos os produtos importados da China.

A seguir, as principais questões que alimentam a guerra comercial entre os dois países. - Qual é o volume de comércio entre EUA e China? - O comércio entre a China e os Estados Unidos totalizou mais de 530 bilhões de dólares (cerca de R$ 3,2 trilhões na cotação da época) durante os primeiros 11 meses de 2024, de acordo com Washington.

No mesmo período, as exportações chinesas para os Estados Unidos somaram mais de US$ 400 bilhões (R$ 2,4 trilhões), segundo dados americanos, o que torna a China o segundo maior parceiro comercial do país americano, atrás do México. A China também é um importante fornecedor de produtos eletrônicos, roupas e têxteis para os Estados Unidos, de acordo com o Peterson Institute of International Economics (PIIE). Porém, há um enorme desequilíbrio e o déficit comercial com o país asiático chegou a 270 bilhões de dólares (R$ 1,6 trilhão) durante os primeiros 11 meses de 2024, segundo dados dos EUA.

A alfândega chinesa calcula o valor em US$ 361 bilhões (R$ 2,1 trilhões) para todo o ano. A China foi acusada de dumping (venda de produtos a preços artificialmente baixos fora do mercado interno) devido ao apoio do Partido-Estado chinês à sua indústria e seu tratamento desproporcional às empresas americanas presentes no país. No entanto, a economia chinesa continua altamente dependente das exportações.

- O que aconteceu durante o primeiro mandato de Trump? - Durante seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses. Os Estados Unidos exigiam um melhor acesso ao mercado chinês, sob drástico controle estatal e onde as empresas nacionais têm preferência.