Austrália bane plataforma de IA chinesa DeepSeek de dispositivos do governo

A Austrália proibiu o uso da plataforma chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek em todos os dispositivos do governo, citando "riscos de segurança", indicou nesta terça-feira (4) uma diretiva do Departamento de Assuntos Internos. "Após analisar as ameaças e riscos, determinamos que o uso de produtos, aplicativos e serviços web do DeepSeek apresenta um nível inaceitável de riscos de segurança para o governo australiano", afirmou no texto a secretária Stephanie Foster.

A partir de hoje, 4 de fevereiro de 2025, os produtos do DeepSeek devem ser "eliminados" de todos os sistemas e dispositivos móveis do governo da Austrália, declara a ordem do Departamento.