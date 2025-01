Herdeiros de Hergé se recusam a permitir que Tintin entre no domínio público dos EUA

Os herdeiros do cartunista belga Hergé recusaram, nesta sexta-feira (31), que o primeiro volume do personagem Tintin, “Tintim no País dos Sovietes”, tenha entrado em domínio público nos Estados Unidos, onde só foi traduzido 60 anos depois.

O livro, publicado em janeiro de 1929 no periódico belga, Le Petit Vingtième, faz parte das obras que foram consideradas para entrar em domínio público por alguns acadêmicos americanos em 1º de janeiro de 2025.