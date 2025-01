Deputado português é acusado de roubar malas em aeroportos

De acordo com vários veículos de comunicação, a polícia o interrogou na terça-feira no aeroporto de Lisboa e supostamente o acusou de roubo de bagagem, com algumas das malas desaparecidas supostamente encontradas em sua residência.

Os promotores "confirmam apenas que medidas foram tomadas como parte de uma investigação (...) relacionada aos fatos que não têm nada a ver com suas funções oficiais", disse uma porta-voz da Procuradoria-Geral à AFP nesta sexta-feira.

"Como presidente do partido e perante estas circunstâncias (...), não posso permitir que ele permaneça no grupo parlamentar", disse o presidente do Chega, André Ventura, na quinta-feira, após reunião com Arruda.

Alguns veículos de imprensa em Portugal relataram que Arruda vendia o conteúdo das malas em uma plataforma online de itens usados.