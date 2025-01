EUA suspende emissão de passaportes com gênero 'X' após decreto de Trump

Os Estados Unidos suspenderam a emissão de passaportes com o gênero "X" para pessoas que se identificam como não binárias, após um decreto do presidente Donald Trump logo no primeiro dia de mandato, informou o Departamento de Estado americano. "O Departamento de Estado não está mais emitindo passaportes americanos marcados com X", disse um porta-voz do órgão à AFP.

"As diretrizes relativas aos passaportes com a menção de sexo X emitidos anteriormente serão anunciadas" e publicadas no site do Departamento de Estado, acrescentou. Após sua posse na última segunda-feira, Trump assinou um decreto no qual sua administração reconhece a existência de apenas dois gêneros definidos ao nascer. "A partir de hoje, a política governamental dos Estados Unidos é que existem apenas dois gêneros: masculino e feminino", afirmou Trump em seu discurso no Capitólio, após tomar posse como 47º presidente do país.

O decreto, que visa "restaurar a verdade biológica", também estipula que "os fundos federais não devem ser usados para promover a ideologia de gênero". Entre as medidas está a de eliminar o gênero "X" para pessoas que se reconhecem como não binárias "nos documentos oficiais do governo, incluindo passaportes e vistos, que refletirão fielmente o sexo" de nascimento, precisou um responsável do novo governo. A possibilidade de emitir documentos com o gênero X foi autorizada durante a administração do democrata Joe Biden.