Mulher é condenada nos EUA pela morte do filho adotivo de 10 anos

De acordo com o processo judicial, Stevens buscou ajuda na casa de vizinhos momentos antes do incidente, alegando que sofria agressões de seus pais e pedindo para ser adotado.

Jennifer Wilson, de 48 anos, foi sentenciada a seis anos de prisão pela morte de seu filho adotivo, Dakota Levi Stevens, de 10 anos, em um caso ocorrido no estado de Indiana, nos Estados Unidos . A decisão judicial foi anunciada na última sexta-feira, 17. A sentença inclui um ano de liberdade condicional.

Reconstituição do crime

Conforme as investigações conduzidas pelo Gabinete do Xerife do Condado de Porter, a mulher deitou sobre o abdômen da criança para impedi-la de sair de casa novamente, permanecendo na posição por vários minutos.