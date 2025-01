TikTok prepara encerramento da plataforma nos EUA para domingo, diz imprensa

O TikTok está se preparando para fechar sua plataforma nos Estados Unidos no domingo, uma decisão que vai além do que é exigido por uma lei aprovada no Congresso, que apenas estipulava que não poderia ser baixada, de acordo com o The Information.

A rede social de propriedade da empresa chinesa Bytedance, que tem cerca de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.