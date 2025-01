A "gula" de Trump pela Groenlândia: afinal, quanto custa uma nação?

Uma ideia considerada absurda para ser pensada em pleno século XXI foi reacendida por Donald Trump, na tentativa de comprar a ilha ártica que é lar do único estado Inuit do mundo

Não é de hoje que líderes norte-americanos falam em comprar a Ilha da Dinamarca, que tem um localização estratégica no polo norte, que está derretendo, abrindo novas rotas de comércio entre América e Ásia. Porém, muito mais do que novos caminhos para trocas econômicas, a ilha tem a oferecer inúmeros recursos minerais, petróleo e gás, que também estão na mira de grandes corporações dos Estados Unidos.

Há uma explicação clara para o interesse de Trump sobre a Groenlândia: comércio e minérios. Mas a pretensão do presidente esbarra em uma questão moral, a vontade do povo groenlandês.

Falas duras do premier inuit dizendo que a ilha “não está a venda” ou mesmo do ministro das Relações Exteriores da Dinamarca dizendo que seu país aceita a independência Groenlândia, mas que ela não vai se juntar aos Estados Unidos, reforçam que a tarefa norte-americana de se apossar da ilha, não será fácil.

Um cenário de pressão de Trump sobre a ilha e a Dinamarca pode ter o efeito contrário, distanciando a Europa dos Estados Unidos, ou mesmo levando à independência do território. Porém, com uma população diminuta de apenas 57 mil pessoas, a independência da Groenlândia poderia a deixar extremamente vulnerável, em um contexto de disputa no ártico por grandes potências.

Entretanto, tudo isso mudaria com o país assinando acordo de segurança com países europeus, notadamente a França, que é aliada dos Estados Unidos por estratégia e por julgar o país como um jogador mais equilibrado e previsível na geopolítica global. O retorno dos EUA à era expansionista, certamente incomodaria franceses e alemães, e poderia até mesmo ter o poder de esfacelar a Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

LEIA MAIS: As riquezas no subsolo da Groenlândia que explicam interesse de Trump e China pela ilha