Premiê afirma que Groenlândia está disposta a estreitar laços com os EUA

"Precisamos fazer negócios com os Estados Unidos. Começamos a dialogar e procurar oportunidades de cooperação com Trump", declarou Egede.

O chefe do governo groenlandês acrescentou que o território está com as "portas abertas para a mineração". "Será o mesmo nos próximos anos. Temos que fazer comércio com os Estados Unidos", enfatizou ele à KNR.

Trump, que assumirá em 20 de janeiro, expressou em 2019, durante seu primeiro mandato, que queria comprar a ilha, uma oferta que provocou indignação na Groenlândia e na Dinamarca.