Incêndios em Los Angeles: ventos diminuem, críticas aumentam

Incêndios florestais queimam Los Angeles há quatro dias e já deixaram pelo menos 11 mortos, mas os ventos que atiçavam as chamas começaram a diminuir na sexta-feira, enquanto a polêmica sobre a resposta das autoridades aumentou.

Parece "um cenário de guerra", disse o presidente Joe Biden na sexta-feira, enquanto neste sábado o papa Francisco disse estar "triste" com a perda de vidas e os danos causados pelos incêndios, ao mesmo tempo em que expressou sua "proximidade espiritual" aos afetados em um telegrama ao arcebispo de Los Angeles.

Diante do aumento de saques, autoridades declararam um toque de recolher na sexta-feira, das 18h às 6h, nas áreas de Pacific Palisades e Altadena, as mais devastadas.

Nicole Perri, cuja casa foi destruída pelas chamas em Pacific Palisades, disse à AFP que as autoridades "decepcionaram totalmente".

O maior dos cinco incêndios ainda em andamento queimou cerca de 8.000 hectares na costa de Malibu e no bairro de Pacific Palisades, onde os bombeiros disseram que estavam começando a controlar as chamas.

"Não acho que as autoridades estivessem preparadas", disse James Brown, um advogado aposentado de 65 anos que mora do outro lado da cidade, em Altadena.

A situação "continua muito perigosa", alertou Deanne Criswell, da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA).

Autoridades de gestão de crise pediram desculpas na sexta-feira pelos falsos alertas de evacuação enviados a milhões de celulares, gerando pânico.

Mas em toda a megacidade californiana, as evacuações somam centenas de milhares. As ordens também se aplicam aos bairros de luxo ao leste do incêndio, onde fica o icônico Getty Center.