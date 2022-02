Papa espera que Jubileu 2025 restaure a esperança após pandemia

O papa Francisco espera que o Jubileu de 2025 ajude a restaurar "um clima de esperança e confiança" no mundo após os anos difíceis da pandemia de coronavírus, marcados pela morte e incerteza.

Em uma carta dirigida ao presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, monsenhor Rino Fisichella, divulgada nesta sexta-feira(11), o pontífice o convida a preparar a comemoração dos primeiros 25 anos da Igreja no século XXI.

"Confiamos plenamente que a epidemia pode ser superada e que o mundo recuperará seus ritmos de relações pessoais e de vida social", afirma o papa.

O pontífice argentino lembrou que nos últimos dois anos não houve um país que não tenha sido afetado pela inesperada epidemia que, "além de nos fazer ver o drama de morrer sozinho, a incerteza e a fugacidade da existência, também mudou nosso estilo de vida".

O próximo Jubileu "pode ajudar muito a restabelecer um clima de esperança e confiança, como sinal de um novo renascimento, que todos percebemos como urgente", destacou.

Isso será possível "se formos capazes de recuperar o sentido da fraternidade universal, se não fecharmos os olhos à tragédia da pobreza desenfreada que impede milhões de homens, mulheres, jovens e crianças de viver de maneira humanamente digna", afirmou.

O papa lembrou que durante a pandemia as igrejas foram fechadas, "assim como escolas, fábricas, escritórios, lojas e espaços recreativos".

"Todos vimos algumas liberdades limitadas e a pandemia, além da dor, às vezes despertou dúvida, medo e perplexidade em nossas almas", disse ele.

A Igreja geralmente organiza um Jubileu "ordinário" a cada 25 anos, durante o qual são programados eventos com jovens, doentes e presos. As portas sagradas de todas as catedrais do mundo são abertas, enquanto os peregrinos viajam a Roma para obter a indulgência plenária.

