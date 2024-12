Mistério dos drones nos EUA continua e Trump se soma à polêmica

Aparelhos têm sido avistados no nordeste do país, levando a pedidos de intervenção federal e declarações polêmicas de Donald Trump.

Drones não identificados continuam a sobrevoar áreas do nordeste dos Estados Unidos, causando apreensão entre moradores e autoridades. Na última sexta-feira (13), a governadora de Nova York, Kathy Hochul, informou que as pistas de um pequeno aeroporto no estado precisaram ser fechadas por uma hora devido ao surgimento dos dispositivos, conforme relatado pela Administração Federal de Aviação (FAA).

