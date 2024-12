Rebeldes declaram queda de Bashar al-Assad após 24 anos no poder na Síria

O regime de Bashar al-Assad foi declarado derrubado neste domingo, 8, com a tomada de Damasco pelos rebeldes liderados pelo grupo radical islâmico Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) . A informação foi transmitida pela televisão pública síria, agora sob controle dos opositores.

Desde 27 de novembro, o HTS e aliados intensificaram sua campanha contra o governo, capturando rapidamente áreas estratégicas do território sírio, incluindo as cidades de Aleppo, Hama e Homs.

O cerco à capital teve início no sábado, 7, culminando com o anúncio da deposição no dia seguinte. Estima-se que os rebeldes tenham tomado cerca de 50 áreas em menos de 96 horas.

O governo Assad e a guerra civil

Bashar al-Assad assumiu o poder em 2000, sucedendo seu pai, Hafez al-Assad, que liderava o país desde 1971. A dinastia Assad governou a Síria por mais de cinco décadas, mas o país mergulhou em uma guerra civil em 2011, impulsionada por protestos populares durante a Primavera Árabe – onda de protestos e revoluções contra regimes ditatoriais que varreu vários países do Oriente Médio e do Norte da África a partir de 2010.

Ao longo do conflito, Assad contou com apoio decisivo de aliados como Rússia e Irã, retomando parte do território dominado por grupos opositores.